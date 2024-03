GUIDA ALLA LETTURA - Dalla procedibilità ai riti speciali: la “fotografia” dei cambiamenti

L’articolo 1, comma 4, della legge di delega n. 134/2001 prevede che il governo, con lo stesso procedimento utilizzato per l’adozione del Dlgs n. 150/2022, entro due anni dalla data di entrata in vigore di tale decreto e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, possa adottare disposizioni integrative e correttive. L’esecutivo, dopo aver trasmesso alle Camere lo schema di provvedimento per i previsti pareri, espressi in senso favorevole (il Senato, con osservazioni, una delle quali recepite) ha definitivamente esercitato la delega varando il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (pubblicato in “Gazzetta” n. 67 del 20 marzo 2024), in vigore dal 4 aprile 2024