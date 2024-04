GUIDA ALLA LETTURA - Società partecipate: se il socio detiene il 30% possibile chiedere la procedura concorsuale

L’articolo 1 del decreto legge consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30% delle quote societarie di ottenere l’ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. Con la modifica introdotta a Palazzo Madama si prevede che l’amministrazione straordinaria possa riguardare (in via alternativa alla cessione dei complessi aziendali) la cessione dei contratti o dei diritti, anche di natura obbligatoria, aventi a oggetto, in tutto o in parte, gli stessi complessi aziendali.