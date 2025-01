GUIDA ALLA LETTURA - Dalla stabilizzazione del personale Upp alla giustizia tributaria: le norme "sotto la lente"

Nella tabella si riportano le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici contenute nella legge n. 207/2024

Sulla "Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 305 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2024 n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», con entrata in vigore al 1° gennaio 2025.

Le aree di intervento della legge di Bilancio

I principali interventi riguardano:

Politiche fiscali: riduzione della pressione fiscale, lotta all'evasione, modifiche alle imposte su assicurazioni, terreni e partecipazioni, e introduzione di nuove aliquote Irpef.

Sostegno alle famiglie: misure come la Carta "Dedicata a te" per gli indigenti, bonus per nuove nascite, e sostegno per l'acquisto di beni di prima necessità.

Lavoro e previdenza: interventi su contratti pubblici, flessibilità in uscita, decontribuzione per madri lavoratrici, e proroga di misure come "Quota 103" e "Ape sociale".

Sanità: incremento del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, e misure per ridurre le liste d'attesa.

Infrastrutture e trasporti: investimenti nel trasporto pubblico locale, potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e portuali, e misure per la continuità territoriale aerea.

Ambiente: fondi per la crescita blu sostenibile e per il monitoraggio dell'inquinamento da PFAS.

Giustizia: stabilizzazione del personale dell'Ufficio per il processo, assunzione di magistrati, e misure per la giustizia tributaria.

Grandi eventi: stanziamenti per le Olimpiadi invernali 2026 e 2028 e per il Giubileo 2025.

Enti territoriali: ridefinizione dei rapporti finanziari con le autonomie locali e contributi aggiuntivi alla finanza pubblica.

Revisione della spesa: misure di riduzione e razionalizzazione della spesa dei Ministeri.

