GUIDA ALLA LETTURA - Sviluppo occupazionale nella ZES unica del Mezzogiorno, sgravi ai datori del 100%

Nella tabella si riportano le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici contenute nel decreto legge n. 60/2024, con l’avvertenza che il testo potrebbe cambiare nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.

È stato pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” n. 105 del 07 maggio 2024, il decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, che reca «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione», composto di 38 articoli, distinti in 2 Titoli. Il provvedimento è volto a realizzare la riforma della politica di coesione inserita nell’ambito della revisione del PNRR, al fine di accelerare e rafforzare l’attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027 e mirati a comprimere i divari...