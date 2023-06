Guida senza patente: se c'è la recidiva è reato di Marina Crisafi

La Cassazione ricorda che il reato nell'ipotesi della ricorrenza della recidiva nel biennio non è stato depenalizzato

Il reato di guida senza patente, laddove reiterato, non risulta depenalizzato. Lo ha rammentato la quarta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 23977/2023 esprimendosi sul ricorso avverso l'assoluzione di un imputato cui era contestata la contravvenzione ex articolo 116, comma 15, del Codice della strada, per avere guidato un ciclomotore senza essere in possesso della patente di guida, peraltro mai conseguita.



La vicenda

Nella vicenda, il tribunale di Bolzano, pur essendo precisato...