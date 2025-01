Ha riaperto Toyota Material Handling Manifacturing Italy di Bologna Borgo Panigale: il ruolo decisivo di F-Ingegneria nella ricostruzione dello stabilimento

Borgo Panigale (Bologna) 10 gennaio 2025 – Ha riaperto l’8 gennaio, in tempo di record, lo stabilimento TOYOTA Material Handling Manufacturing di Borgo Panigale. Il 23 ottobre scorso era stato oggetto di un’esplosione che aveva provocato il crollo di parte della fabbrica, con la conseguente interruzione delle attività produttive. F-Ingegneria Srl, società di ingegneria specializzata nella progettazione e direzione lavori di opere civili ed industriali è stata chiamata a gestire la direzione lavori della messa in sicurezza e della ricostruzione.

L’incarico di F-Ingegneria è stato duplice: garantire la sicurezza sul lavoro e coordinare l’intero processo di ricostruzione che non si è presentato semplice vista l’estensione del sito che supera i 46.000mq ed il numero di edifici interessati dallo scoppio.

Dal 23 novembre 2024 all’8 gennaio 2025 in poco più di un mese e mezzo, F-Ingegneria ha orchestrato le attività di oltre 60 imprese e centinaia di lavoratori, che si sono alternati in turni serrati per consentire la rapida riapertura dello stabilimento. Questo sito produttivo, fondamentale per il tessuto industriale locale e nazionale, impiega oltre 800 lavoratori e produce annualmente più di 20.000 carrelli elevatori; è pertanto stato evidente, sin da subito, quanto fosse indispensabile il suo immediato ritorno alla piena operatività.