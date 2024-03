Herbert Smith Freehills e Baker McKenzie nell’accordo fra Emeren Group e Glennmont per lo sviluppo di una pipeline di progetti di accumulo a batteria in Italia Herbert Smith Freehills ha assistito Glennmont nell’accordo con Emeren Group assistito da Baker McKenzie, per l’acquisizione e lo sviluppo di due progetti di accumulo a batteria in Campania con una potenza complessiva di 155 MW (fino a 1,24GWh di capacità) e la futura acquisizione e sviluppo di altri progetti di accumulo di grandi dimensioni nell’Italia meridionale