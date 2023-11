Herbert Smith Freehills nella nascita del nuovo brand Joivy

Martina Maffei









Herbert Smith Freehills (HSF) con un team guidato da Martina Maffei, Senior Associate, supportata da Annamaria Algieri, Head of EU Trademark and Design practice e da Giulia Maienza, Senior Associate, ha assistito il gruppo composto da DoveVivo, ALTIDO e Chez Nestor nel delicato iter di creazione di un nuovo brand per il Gruppo che ha portato alla nascita di Joivy®, la prima piattaforma nel panorama europeo che punta a combinare soluzioni residenziali di breve e lungo termine, con una vasta gamma di servizi per proprietari e investitori.



HSF assiste da anni il cliente sotto il profilo della proprietà intellettuale, gestendone l’intero portafoglio marchi composto da oltre 80 registrazioni e domande di marchio in oltre 10 paesi. Nell’ambito di questa complessa operazione di creazione del nuovo brand, HSF ha supportato DoveVivo nella scelta del nome e del logo, nella definizione della strategia per identificare le classi di prodotti e servizi, e infine nella registrazione del nuovo marchio Joivy®, per il quale lo Studio svolgerà attività di sorveglianza e monitoraggio del mercato, al fine di proteggere il valore del brand e identificare immediatamente qualsiasi deposito o utilizzo illecito di marchi identici o simili.



La nuova piattaforma (www.joivy.com) rivoluziona il mercato offrendo soluzioni che spaziano dalla gestione completa degli asset al design&build, fino al supporto per gli investimenti immobiliari. Integrando l’esperienza di società leader nei settori del co-living, dello short term letting e dello student housing, Joivy® si afferma come una realtà unica nel mercato europeo, offrendo da un lato un’ampia gamma di servizi consulenziali e gestionali sia ai proprietari immobiliari che a chi aspira a diventarlo, e dall’altro, presentando soluzioni flessibili per alloggi di breve e medio-lunga durata.



Il team IP di Herbert Smith Freehills si riconferma il partner legale di riferimento per le attività strategiche di rebranding, tutela e valorizzazione dei più importanti asset di proprietà intellettuale.