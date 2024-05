Herbert Smith Freehills promuove Federico Bracalente a of counsel nel team italiano di Corporate Crime & Investigations

Federico Brancalente

Herbert Smith Freehills (HSF) è lieta di annunciare la promozione di Federico Bracalente a of counsel nel team italiano di Corporate Crime & Investigations guidato dal partner Enrico Maria Mancuso.

La nomina di Federico è parte del recente piano di promozioni a counsel/professional support consultant che ha coinvolto 34 professionisti della Firm a livello globale, e rappresenta un ulteriore passo nella crescita della piattaforma italiana.

Avvocato esperto nel contenzioso penale, Federico presta assistenza giudiziale e stragiudiziale a persone fisiche e primarie società nazionali e internazionali operanti in molteplici settori imprenditoriali e industriali (tra cui farmaceutico e biomedicale, bancario e finanziario, energy, logistica, automotive, servizi e beni di consumo) in relazione a tutte le principali aree del diritto penale dell’economia. Fornisce attività di consulenza in materia di compliance, in particolare con riferimento agli adempimenti organizzativi di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alle discipline anticorruzione, antiriciclaggio e privacy, prestando regolarmente assistenza a Organismi di Vigilanza di società nazionali e multinazionali operanti in diversi settori.

Federico ha, inoltre, una significativa esperienza in materia di regimi sanzionatori europei e nella conduzione di investigazioni interne anche transnazionali, assistendo importanti gruppi societari in tali ambiti.

Enrico Maria Mancuso, partner a capo della practice italiana di Corporate Crime & Investigations di Herbert Smith Freehills, ha commentato: “La promozione di Federico riflette non solo la sua dedizione e il suo impegno, ma anche il desiderio di continuare a sviluppare la nostra practice di investigations e white collar crimes in Italia e all’estero. Federico si è distinto nella gestione di casi di notevole complessità, diventando un punto di riferimento per i nostri clienti.”

Con la promozione di Federico, l’ufficio di Milano conta 8 partner e 4 of counsel. Le nomine sono effettive a partire dal 1° maggio 2024.