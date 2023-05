Herbert Smith Freehills, round di nomine: Simone Egidi partner nella sede di Milano

Herbert Smith Freehills (HSF) annuncia la nomina di 32 nuovi soci in EMEA, UK, Asia e Australia; fra questi, Simone Egidi diventa partner nella sede di Milano della law firm internazionale, alla guida del team di Banking, Finance and Project Finance dello Studio.

Simone Egidi, entrato in HSF nel dicembre 2019 in qualità di Of Counsel, è avvocato Italiano e solicitor inglese.

Le sue competenze coprono un ampio raggio di operazioni finanziarie e includono un primario expertise nei settori energia e infrastrutture, private capital, PPP e contratti di progetto.

Ha prestato assistenza su diverse delle principali operazioni finanziarie del mercato italiano così come su numerosi prestigiosi progetti esteri. Tra i suoi clienti figurano primarie società mid e large cap, fondi di investimento, finanziatori ed ECA.

"Sono felice di dare il benvenuto a Simone nella nostra partnership dopo poco più di tre anni dal suo ingresso in HSF. Questa promozione costituisce un investimento importante nell'area banking & finance, oltre a testimoniare il continuo impegno dello studio nella valorizzazione dei propri talenti" – commenta Laura Orlando, managing partner di HSF in Italia. "Le 32 nomine globali, nel cui contesto si inserisce anche quella di Simone, sono allineate con le scelte e le priorità che lo Studio si è dato nella sua strategia Ambition 2025 che punta a rafforzare, fra gli altri, i settori del private capital, della transizione energetica e dell'ESG."

Simone Egidi ha commentato: "In HSF ho trovato un contesto ideale dove le eccellenze professionali si sposano con i valori in cui credo profondamente. Lo Studio vanta sia in Italia che all'estero avvocati di altissimo livello e mi sento veramente onorato di diventarne socio. Sono molto lieto di poter continuare a dare il mio contributo alla crescita dello studio in questo nuovo ruolo."

Con la nomina di Egidi, HSF conta in Italia 7 partner e 3 of counsel. Fra i recenti ingressi: il partner Augusto Santoro e la of counsel Bernadetta Troisi, e Annamaria Algieri, Head of European trademark and design filing & prosecution practice.

Le nomine dei 32 nuovi partner in HSF saranno effettive a partire dal 1° maggio 2023. Fra questi, 15 sono donne, pari al 47%.