hi.lex e RaffaelliSegreti si aggregano dando vita ad una nuova realtà attiva nella consulenza legale in ambito giudiziale e stragiudiziale. Il nuovo studio punta a crescere sul mercato anche per linee esterne Gli studi legali hi.lex Avvocati Associati e RaffaelliSegreti Studio Legale hanno finalizzato un accordo per integrare le due realtà e dato vita ad un nuovo studio attivo nell’assistenza alle imprese sia in ambito giudiziale che stragiudiziale