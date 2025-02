Hogan Lovells: Andrea Pretti nuovo Partner della practice Corporate & Finance di Milano

Andrea Pretti, Patrizio Messina

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha annunciato l’ingresso di Andrea Pretti come partner nel team di Corporate & Finance nella sede di Milano.

Questa nomina rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita dello Studio e dell’impegno nel supportare i clienti in Italia, e arriva poco dopo l’ingresso a gennaio di altri sette partner di Corporate & Finance. Negli ultimi 12 mesi, Hogan Lovells ha infatti accolto oltre 50 professionisti nelle sedi italiane di Milano e Roma.

Andrea ha quasi 15 anni di esperienza in operazioni di M&A pubblico e privato e private equity. Assiste regolarmente sponsor di private equity italiani e internazionali, società e banche d’investimento in operazioni sia nazionali che internazionali in diversi settori, tra cui farmaceutico, servizi finanziari, tecnologia, media, telecomunicazioni ed energia.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Andrea in Hogan Lovells, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente la nostra practice in Italia”, ha dichiarato James Doyle, responsabile della practice Corporate & Finance di Hogan Lovells. Andrea entra a far parte di una delle più grandi piattaforme globali completamente integrate di M&A, private equity, leveraged finance e capital markets di qualsiasi altro studio legale”.

Patrizio Messina, Managing Partner per l’Italia, ha dichiarato: “Siamo molto contenti di accogliere Andrea che lavorerà insieme ai suoi ex colleghi Ferigo Foscari, Iacopo Canino, Alessandro Seganfreddo, Piero de Mattia e Bianca Caruso, entrati in Hogan Lovells il mese scorso. L’arrivo di questo nuovo gruppo dimostra la nostra ambizione e il nostro impegno nel fornire un’assistenza sofisticata ai clienti in Italia e oltre”.

Oltre al team Corporate & Finance composto da cinque partner, a gennaio Hogan Lovells ha accolto anche un team di 13 avvocati specializzati in Restructuring and Special Situations. Una volta completata l’integrazione dei nuovi team, Hogan Lovells Italia conterà oltre 140 avvocati, tra cui 32 partner.