Hogan Lovells con ANITRAV dinanzi la Corte costituzionale sul blocco delle autorizzazioni NCC e sul diritto a ricorrere a servizi innovativi

Valerio Natale, Marco Berliri

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito con successo ANITRAV, Associazione nazionale Imprese trasporto viaggiatori, nell’ambito di due giudizi costituzionali concernenti la legittimità di alcune disposizioni statali che ostacolano il rilascio di nuove autorizzazioni NCC e il relativo esercizio mediante l’utilizzo di servizi innovativi, come le applicazioni di intermediazione online.

La Corte costituzionale, sottolineando come la possibilità di bloccare la libera iniziativa economica per un così ampio tempo appaia del tutto ingiustificata, ha aderito all’istanza di ANITRAV e ha sollevato dinanzi a sé stessa la questione di legittimità sulle disposizioni di legge che, da più di cinque anni, impediscono il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio NCC. Si tratta di un potere di autorimessione che la Corte costituzionale ha esercitato rare volte nel corso della sua storia.

Inoltre, nell’ambito di un altro procedimento costituzionale sulla stessa materia, la Corte costituzionale – richiamando in motivazione le considerazioni mosse da ANITRAV – ha dichiarato che un divieto a fornire servizi innovativi mediante NCC configurerebbe una misura protezionistica a favore della categoria taxi, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, ma anche il benessere del consumatore.

Hogan Lovells ha assistito ANITRAV con un team guidato dal partner Marco Berliri e dal senior associate Valerio Natale.