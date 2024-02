Hogan Lovells e Lexia nella cessione contestuale del 67% di Innovation Pharma a G&Ph e del 67% di Farmacia De Leo a Farmacosmo

Paola Barometro, Edoardo Pea

Hogan Lovells e Lexia hanno assistito rispettivamente Farmacosmo S.p.A. e G&Ph Holding S.r.l. per la cessione, da parte di Farmacosmo e in favore di G&Ph, di una partecipazione rappresentativa del 67% del capitale sociale di Innovation Pharma S.p.A. e la contestuale cessione, da parte di Innovation Pharma e in favore di Farmacosmo, di una partecipazione rappresentativa del 67% del capitale sociale di Farmacia De Leo S.r.l. L’operazione è volta ad una ottimizzazione degli investimenti di Farmacosmo nel comparto delle farmacie fisiche in linea con il piano strategico recentemente approvato dall’emittente.

Il team Hogan Lovells, composto da un gruppo di professionisti precedentemente in Orrick, è stato guidato dalla partner Paola Barometro e composto dal senior associate Federico Urbani e dagli associate Edoardo Pea e Silvia Barbati.