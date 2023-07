Hogan Lovells e Orrick nella nuova cartolarizzazione da €300 milioni a favore delle PMI









Lo studio internazionale Hogan Lovells ha agito in qualità di drafting e transaction legal counsel nella cartolarizzazione di crediti derivanti da finanziamenti (per un valore di circa €300 milioni) in favore di piccole e medie imprese, assistiti dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia ed erogati attraverso la piattaforma fintech di Opyn. Orrick ha agito in qualità di reviewing counsel.



La cartolarizzazione è stata strutturata da Banca IFIS e Santander CIB (in qualità di co-Arrangers) ed ha i requisiti per essere qualificata come STS ai sensi del Regolamento EU 2402/2017.



I Titoli sono stati quotati sul segmento professionale ExtraMOT PRO di Borsa Italiana e sono stati sottoscritti rispettivamente da Santander CIB come senior investor, Banca Ifis come mezzanine investor e Azimut come junior investor.



Hogan Lovells ha prestato la propria assistenza con un team internazionale coordinato dal partner Corrado Fiscale e composto dagli associate Diego Del Principe, Pietro Castoldi e da Federico Mariani, insieme al team di diritto lussemburghese composto dalla partner Ariane Mehrshahi, dalla senior associate Agnes Merz e dall'associate Mathilde Soetens. Per gli aspetti di diritto fiscale italiani hanno prestato assistenza l'head of tax Italy Serena Pietrosanti e la senior associate Maria Cristina Conte.



Orrick ha assistito Santander CIB con un team composto dalla partner Annalisa Dentoni-Litta, dall'of counsel Salvatore Graziadei e dall'associate Leonardo Tripaldi.