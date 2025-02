Hogan Lovells rafforza la propria struttura in Italia: Ugo Bisacco nominato nuovo Italy Practice Manager

Ugo Bisacco

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells annuncia l’ingresso di Ugo Bisacco come Italy Practice Manager per l’Italia a supporto del processo di crescita che lo Studio sta portando avanti nel Paese sotto la guida di Patrizio Messina.

Bisacco è stato incaricato di gestire l’area Finance e supervisionare le altre funzioni non-legal delle sedi di Milano e Roma, con l’obiettivo di favorire una gestione efficiente dei costi, funzionale al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi di sviluppo dello Studio.

Bisacco porta con sé una consolidata esperienza nel settore legale avendo recentemente seguito il processo di integrazione tra Pedersoli e Gattai e avendo precedentemente sviluppato e seguito come COO la strategia di crescita di Dentons in Italia.

Nell’anno della celebrazione del 25° anniversario della sua presenza in Italia, Hogan Lovells conferma ulteriormente, anche con l’ingresso di Ugo Bisacco, la propria volontà di proseguire nel proprio percorso di crescita in un Paese chiave come l’Italia e di rafforzare il proprio ruolo di studio legale d’eccellenza completamente integrato a livello globale.

Patrizio Messina, Managing Partner Italia di Hogan Lovells, ha dichiarato: “L’arrivo di un professionista di decennale esperienza come Ugo ci aiuterà ancora di più a efficientare tutte le attività dello Studio, dall’operatività ai progetti più strategici. Con l’obiettivo di offrire ai nostri clienti un servizio sempre più sofisticato e d’eccellenza, sono certo che Ugo col suo lavoro potrà supportare ancora di più il progetto di crescita che abbiamo iniziato, soprattutto in un anno così importante come il 2025, che segnerà appunto il 25° anniversario in Italia dello Studio”.

Ugo Bisacco ha aggiunto: “Sono entusiasta e orgoglioso di unirmi a questo prestigioso team, desideroso di mettere a disposizione le mie esperienze manageriali a supporto della crescita e del successo dello Studio in un Paese strategico a livello internazionale come l’Italia”.