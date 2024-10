Home banking, riciclaggio nel luogo del conto Nel reato di riciclaggio come in quello di autoriciclaggio il giudice competente è quello del luogo in cui avviene l’impiego del denaro. E dunque quello in cui si trova la banca in cui l’agente ha aperto il conto corrente sul quale, operando da “remoto”, ha dato disposizioni di trasferire nel circuito finanziario il capitale che ha acquisito illecitamente