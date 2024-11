Provvedimenti giurisdizionali, l’oscuramento dei dati va disposto solo in casi eccezionali

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini sull’esercizio del potere giurisdizionale. Su queste basi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 36764/2024) hanno chiarito che nell’ordinamento italiano la tutela della riservatezza in ambito giudiziario non riguarda gli atti del processo, che devono essere sempre completi dei dati identificativi...

