I COMMENTI - LE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE - Provvedimento già in vigore in attesa degli emendamenti

Il Dl 69/2024 - entrato in vigore lo scorso 30 maggio - dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro il 28 luglio prossimo.

Dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024 con qualche minima variazione rispetto alle bozze iniziali è infine approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 29 maggio 2024 n. 69 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica», meglio noto come decreto “Salva casa”.

Il provvedimento, annunciato da mesi dal ministro proponente delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, nel preambolo reca, a giustificazione...