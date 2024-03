I COMMENTI - LE MODIFICHE AL CP: LA PROCEDIBILITA’ - Lesioni personali ai sanitari sono procedibili d’ufficio

Due i correttivi apportati al regime di procedibilità dall’articolo 1 del Dlgs 31/2024, di opposto contenuto: le lesioni personali commesse nei confronti del personale sanitario e socio-sanitario nell’esercizio delle loro funzioni diventano (o restano) procedibili d’ufficio; il danneggiamento aggravato di cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede diviene procedibile a querela, con effetti retroattivi ma “calmierati” da una norma transitoria che rimette nei termini la persona offesa a far data dal 4 aprile 2024 per esprimere la volontà punitiva.