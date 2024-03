I dati estratti dal sistema informatico non sono prova privilegiata

I dati che i pubblici ufficiali, in occasione di una verifica, estraggono e rielaborano da un sistema informatico non fanno fede fino a querela di falso, in quanto la fede privilegiata, va attribuita al verbale, solo nella parte in cui attesta l’estrazione dei dati dal sistema. I dati in sé invece, restano oggetto di libera valutazione del giudice. A fornire questo principio è la Corte di cassazione, con l’ordinanza 7475 depositata ieri.

Una società impugnava un avviso di accertamento concernente ...