I ”Golden Powers” e la tutela degli assetti strategici di Marzia Baldassarre*

Le imprese che operano nei settori sensibili sono tenute a notificare un piano dettagliato sul programma di acquisti che deve indicare, tra l’altro, il settore interessato, i dati dei fornitori, la descrizione dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica che vengono interessati dalle attività rilevanti, i contratti in corso e le prospettive di sviluppo della rete 5G e dei sistemi di digitalizzazione

La problematica della tutela di attività di vitale interesse per la nazione sta prendendo sempre più importanza in considerazione della globalizzazione dell’economia.



Già da tempo si è sentita l’esigenza di un intervento dello Stato per controllare le operazioni poste in essere da società che si occupano del settore della difesa e della sicurezza nazionale o che gestiscono servizi essenziali come quelli dell’energia, dei trasporti e/o delle comunicazioni.



E’ una problematica che non è stata avvertita...