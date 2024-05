I passaggi per scalare i crediti di imposta per la mediazione dalle tasse

Tre sono i passaggi per utilizzare il credito d’imposta per la mediazione civile: verifica dell’importo nel cassetto fiscale, utilizzo in compensazione tramite F24 e indicazione in dichiarazione dei redditi. Chi non è titolare di partita Iva può anche portare i tax credit non compensati in F24 direttamente in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione.

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 23 del 15 maggio scorso, ha istituito i codici tributo per la compensazione, mentre per...