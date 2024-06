I PROFILI CIVILISTICI - Sulla commerciabilità degli immobili conseguenze effettive poco probabili

Il decreto legge 29 maggio 2024, n. 69 («Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica», cosiddetto “Salva Casa”), pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” del 29 maggio 2024, n. 124, all’articolo 1 ha introdotto numerose modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

Le norme modificate del Tu edilizia

Risultano, in particolare, oggetto delle modifiche gli articoli 6, 9-bis, 23-ter, 31, 34, 34-...