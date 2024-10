I soci di Corob firmano un accordo con Graco Inc. per la cessione della società: gli studi coinvolti Ardian, Wise Equity e gli altri soci di Corob hanno sottoscritto un accordo per la cessione di Corob SpA, leader nella fornitura di soluzioni automatizzate per il dosaggio e il rilascio nei settori della vernice, dei rivestimenti e degli inchiostri, a Graco Inc., società quotata statunitense specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi e prodotti per la gestione dei fluidi