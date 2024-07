IDeA Agro investe in Agrimediterranea

Gianvittorio Giroletti Angeli, Andrea Guaccero

IDeA Agro, primo fondo di private equity in Italia interamente dedicato a investimenti nell’agribusiness e a progetti di sviluppo agricolo, gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR, ha acquisito una partecipazione di maggioranza di Agrimediterranea S.r.l., società holding titolare di partecipazioni di controllo in S.P.O. Zentrum S.r.l. e Agroyal S.r.l., società leader sul territorio nazionale nella produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, tra cui prevalentemente agrumi, con un portafoglio clienti retail di primario standing altamente fidelizzato.

L’operazione ha visto l’ingresso di Agro Uno S.r.l., veicolo societario di IDeA Agro, nel capitale sociale di Agrimediterranea al fine di supportarne il percorso di sviluppo nel contesto di un innovativo progetto di agricoltura sostenibile. Con le risorse e le competenze apportate, il fondo IDeA Agro, oltre a favorire l’ulteriore managerializzazione e valorizzazione della filiera agricola locale, punta a far diventare la società il più importante operatore siciliano integrato nella produzione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli attraverso il completamento di un importante programma di investimenti volto sia all’ampliamento degli areali produttivi che al rafforzamento della piattaforma logistica e commerciale sul territorio nazionale.

