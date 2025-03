Il carico di lavoro della Pa soccombente «non giustifica» la compensazione delle spese di lite

Il carico di lavoro dell’ amministrazione soccombente non può giustificare la compensazione delle spese del giudizio perché «addosserebbe sul cittadino un ingiusto e ingente onere per ottenere quanto gli aspetta di diritto». Una diversa soluzione sarebbe in contrasto con il principio di soccombenza affermato dall’articolo 91, comma 1, c.p.c. e con il dictum della Corte costituzionale (sentenza n. 77 del 2018) secondo cui la compensazione delle spese di lite è ammessa solo per «gravi ed eccezionali...

