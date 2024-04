Il Cnf inaugura l’anno giudiziario 2024 col Ministro Nordio

Si svolgerà lunedì 15 aprile alle ore 11.30, presso la Sala Regia di Palazzo Venezia a Roma (via del Plebiscito, 118), l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2024 del Consiglio Nazionale Forense.

La cerimonia si aprirà con la relazione inaugurale del presidente del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco. Seguiranno gli interventi della Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, Margherita Cassano, del Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Fabio Pinelli e del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Saranno presenti la Vicepresidente del Senato Anna Rossomando, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, il Presidente emerito della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick, il Procuratore generale della Corte di Cassazione Luigi Salvato, l’Avvocato generale dello Stato Gabriella Palmieri Sandulli, il Garante nazionale delle persone private della libertà personale Felice Maurizio D’Ettore, il Garante nazionale della concorrenza e del mercato Roberto Rustichelli, il Presidente della Corte dei Conti Guido Carlino, il Presidente emerito del Cnf Guido Alpa e i vertici dei consigli nazionali degli avvocati dei Paesi del G7.

Iscritti all’Albo degli avvocati: i dati del 2024 - In base ai dati attuali relativi all’albo degli avvocati, si osserva una continua diminuzione del numero complessivo di avvocati e praticanti, iniziata nel periodo Covid, Dagli oltre 250 mila avvocati che risultavano iscritti nel 2021, l’attuale fotografia dell’albo unico nazionale indica un calo complessivo di oltre 20 mila iscritti. Rispetto all’intervallo marzo 2022 – marzo 2023 si registra una riduzione complessiva di 4.198 iscritti - tra avvocati ordinari, professori universitari, avvocati degli enti pubblici e avvocati stabiliti -, con una flessione del 2 per cento. I praticanti avvocati hanno subito una diminuzione di 4.851 unità rispetto al periodo precedente con una flessione del 9 per cento. Il totale attuale degli iscritti all’albo è oggi di circa 240 mila avvocati, con la conferma di una sostanziale parità tra uomini e donne, e di poco più di 50 mila praticanti, di cui oltre il 60 per cento è composto da donne.