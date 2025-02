IL COMMENTO - Sulle anomalie del sistema Ppt si apre il contrasto sui controlli

Non è affetto da abnormità il provvedimento del Gip di inammissibilità della richiesta di archiviazione cumulativa relativa ai c.d. ignoti "seriali", ritenendone l'irrituale deposito in modalità analogica (ovvero in cancelleria) anziché telematica (tramite la piattaforma APP), e la conseguente restituzione degli atti al pubblico ministero. Lo ha deciso la Cassazione con la sentenza 3824/2025