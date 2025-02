IL COMMENTO - ASSICURAZIONE - Acquirente danneggiato, legittimato all'azione diretta contro la Compagnia

La polizza assicurativa cosiddetta "postuma decennale",è un contratto di assicurazione "per conto di chi spetta" (e quindi l'assicurato è l'acquirente dell'abitazione) e non un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile, caso nel quale l'assicurato coinciderebbe con il contraente, vale a dire con il costruttore. Lo sancisce la Cassazione nella sentenza 1909 del 27 gennaio 2025

È d'obbligo una polizza assicurativa decennale in mano all'acquirente per i danni nei fabbricati da costruire (c.d. acquisti su carta). Ma come farla valere, nei giri di valzer fra costruttori, cooperative, imprese appaltatrici e compagnie assicuratrici? Un semplice sguardo ai soggetti che si sono alternati e succeduti nella vertenza oggi definita (e non del tutto) dalla sentenza 2025 n. 1909 mostra le difficoltà dell'ultimo anello della catena, l'acquirente, addirittura nell'individuare il soggetto...