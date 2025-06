IL COMMENTO - AVVOCATO - La motivazione deve far percepire le ragioni della valutazione espressa

Con la sentenza 1400/2025, il Tar ha accolto il ricorso proposto, ritenendo insufficiente l'apposizione di un punteggio numerico ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale da parte della commissione giudicante.

La motivazione in forma meramente numerica riferita alle prove scritte previste dalle norme in tema di abilitazioni professionali e concorsi può destare qualche perplessità in termini di principio, ma in termini pratici, è spesso una scelta quasi obbligata. Infatti, per un verso il semplice numero ha il sapore di un ipse dixit della commissione che ha corretto la prova perché restano imperscrutabili le ragioni che stanno alla base della valutazione espressa. Per altro verso, pensando ai concorsi ...