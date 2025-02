IL COMMENTO - Azioni ammesse perché rapportate al medesimo interesse originario

Nella opposizione a decreto ingiuntivo, arriva il via libera delle Sezioni unite, sentenza n. 26727/2024, alla possibilità per l'opposto di modificare la domanda in assenza di domanda riconvenzionale dell'opponente, ma a fronte di mere eccezioni.

Con la sentenza n. 26727/24 registriamo un nuovo intervento delle sezioni unite della Cassazione sull'annosa questione dei limiti, di ordine processuale, che l'opposto incontra al momento della sua costituzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Come rilevato nella decisione in esame, numerosi infatti sono stati, nel passato, gli interventi delle sezioni Unite in argomento, e tra questi ricordiamo le decisioni n. 12310/15 e n. 22404/18, proprio per cercare di contemperare le diverse...