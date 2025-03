IL COMMENTO - NOTAIO - Azione corretta pubblicare l'olografo che il notaio ha avuto dalla legataria

In tema di responsabilità del notaio, l'espressione "ricevere un atto" contenuta nella legge notarile va intesa nel senso non di accettare materialmente un documento, bensì di indagare la volontà delle parti, interpretarla ed esprimerla in forma giuridica in modo che possa conseguire gli effetti voluti dalle stesse. Così la Cassazione con la ordinanza 6 febbraio 2025 n. 2969.