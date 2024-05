IL COMMENTO - LE NOVITÀ - Studi legali in crescita dimensionale grazie all’aiuto di agevolazioni mirate

Decontribuzione per assunzione di disoccupati nel Mezzogiorno e contributi a fondo perduto per l’autoimprenditorialità al Centro Nord, oltre a quelli specifici per l’avvio d’impresa al Sud. Sono queste le principali misure di intervento contenute nel Dl n. 60/2024 (Dl Coesione) “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio scorso e in vigore dal giorno successivo.