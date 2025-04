IL COMMENTO - PROCESSO PENALE - Una decisione sul decreto "Caivano" che rivaluta il ruolo dei servizi minorili

La Consulta, con una pronuncia di incostituzionalità di tipo sostitutivo, ha dichiarato l'illegittimità del comma 2 della disposizione censurata, per violazione dell'articolo 31, comma 2, della Costituzione, nella parte in cui indica testualmente «giudice per le indagini preliminari» (ossia il Gip minorile) anziché «giudice dell'udienza preliminare» che, ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 2, dell'Ordinamento giudiziario, è composto oltre che dal magistrato togato, da due giudici onorari esperti