IL COMMENTO - PROCESSO PENALE - Processo in assenza: ricorribile per cassazione la sentenza di improcedibilità

La sentenza di non luogo a procedere per assenza impediente dell'imputato pronunciata ai sensi dell'articolo 420-quater Cpp può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, Cpp, anche prima della scadenza del termine, pari al doppio della prescrizione, previsto dall'articolo 159, ultimo comma, Cp, funzionale alle ricerche dell'irreperibile. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 5847/2025

La sentenza inappellabile di non doversi procedere pronunciata per assenza "impediente" dell'imputato ai sensi dell'articolo 420-quater Cpp – come sostituito dall'articolo 23 Dlgs n. 150/2022 – può essere impugnata da tutte le sue parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all'articolo 606, comma 1, Cpp anche prima della scadenza del termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, Cp, funzionale a proseguire le ricerche dell'irreperibile.

Così le sezioni Unite penali...