IL COMMENTO - Procura europea, atti sotto controllo del giudice nazionale se incidono sullo stato giuridico delle persone

Con la sentenza depositata l'8 aprile, nella causa C-292/23, gli eurogiudici hanno chiarito le modalità per qualificare un atto come provvedimento in grado di incidere sui diritti dei singoli in un procedimento penale e la possibilità di chiedere un controllo giurisdizionale su tali atti

Con una delle prime sentenze sulla Procura europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea è intervenuta a precisare in quali casi le persone fisiche che subiscono conseguenze da atti procedurali della Procura europea hanno diritto a ottenere un controllo giurisdizionale diretto. In particolare, con la sentenza depositata l'8 aprile, nella causa C-292/23, gli eurogiudici hanno chiarito le modalità per qualificare un atto come provvedimento in grado di incidere sui diritti dei singoli in un procedimento...