IL COMMENTO - REATI CONTRO LA PA - "Proporzione" tra le prestazioni requisito implicito della fattispecie

La Cassazione evidenzia la differenza tra la corruzione propria (articolo 319) e la corruzione nell'esercizio della funzione. Nel primo caso la dazione del denaro non basta a configurare il reato senza la finalizzazione di tale erogazione all'impegno futuro per un comportamento contrario ai doveri d'ufficio o di un già avvenuto comportamento illecito, nel secondo caso il reato ha invece natura di pericolo e non serve dunque individuare l'atto contrario ai doveri di ufficio.