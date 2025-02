IL COMMENTO - Ritardi vettore aereo, risarciti i passeggeri anche se del biglietto hanno pagato unicamente le tasse

I ritardi del vettore aereo impongono il risarcimento ai passeggeri anche quando questi ultimi hanno usufruito di un biglietto aereo per il quale hanno pagato unicamente le tasse. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza depositata il 16 gennaio 2025 nella causa C-516/23.

