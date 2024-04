IL CONCORSO IN MAGISTRATURA - Valutazione psico-attitudinale e il nodo dell’eccesso di delega

Il Dlgs n. 44 del 2023 è il decreto su cui si concentrano le critiche più serrate della magistratura associata sia per l’introduzione di un test psico attitudinale da somministrare ai candidati per l’accesso alla funzione giudiziaria, sia per la rimodulazione delle valutazioni di professionalità che periodicamente scandiscono - ogni quattro anni per sette volte - la carriera delle toghe.