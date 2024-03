Il condomino che si allontana dall’assemblea prima del voto si considera assente

Ai fini del computo dei quorum prescritto per approvare le delibere, non si considera l’adesione manifestata dal condomino che si sia allontanato dall’assemblea prima della votazione dichiarando di accettare la decisione della maggioranza. Ciò in quanto solo il momento della votazione determina la fusione delle volontà dei condòmini destinate a perfezionare l’atto deliberativo collegiale. Lo statuisce l’ordinanza della Cassazione pubblicata il 15 febbraio 2024, n. 4191.



La vicenda

Una condomina...