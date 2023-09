Il condomino può staccarsi dal riscaldamento centralizzato ma deve provvedere a installare un impianto proprio di Giampaolo Piagnerelli

In caso contrario verrebbe a usufruire illecitamente del riscaldamento prodotto dagli altri inquilini









Un condomino può staccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato solo se non finisce per beneficiare del calore prodotto dai radiatori degli altri condomini e non arrechi loro un danno economico. La Cassazione (ordinanza n. 26185/2023) ha ripreso la sentenza di merito secondo cui il distacco operato dal condomino comportava un aggravio delle spese dei consumi per gli altri condòmini, determinato anche dal fatto che il condomino, nell'operare il distacco, non aveva provveduto a installare un...