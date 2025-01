Il conducente deve assicurarsi che il passeggero trasportato utilizzi la cintura di sicurezza

Circolazione stradale - Art. 172 CdS - Uso della cintura di sicurezza da parte del passeggero trasportato - Norme di comportamento

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo, in conformità alle regole della comune diligenza e prudenza, deve verificare che il passeggero indossi la cintura di sicurezza. In caso di rifiuto del passeggero ad indossarla, il conducente può rifiutarsi di trasportarlo ed arrestare od omettere l’intrapresa marcia.

