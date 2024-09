Il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare la massima prudenza in prossimità degli attraversamenti pedonali

Circolazione stradale - Attraversamenti pedonali - Conducente - Dovere di rispettare la massima prudenza - Diritto di precedenza del pedone

Il conducente di un veicolo ha il dovere di osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza ed è tenuto a mantenere una velocità particolarmente moderata, nel rispetto dell’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce pedonali, essendo al riguardo irrilevante che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle loro vicinanze.

Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 29 luglio 2024 n. 30808

Circolazione stradale - Norme di comportamento - Pedoni - Circolazione di pedoni - Attraversamento del pedone in prossimità delle strisce pedonali - Obblighi del conducente - Diritto di precedenza del pedone - Sussistenza.

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vicinanze.

Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 21 novembre 2019 n. 47204

Circolazione stradale - Strisce pedonali - Attraversamento pedoni - Prudenza dei conducenti - Diritto di precedenza

La presenza delle strisce pedonali costituisce segnalazione circa la possibile presenza di pedoni, che è finalizzata ad indurre nei conducenti di veicoli una condotta di guida particolarmente prudente, connessa all’evidente vulnerabilità delle persone che, a piedi, sono in qualche guisa coinvolte nel traffico stradale. Il pedone è tenuto ad attraversare sulle strisce o nelle immediate vicinanze di esse, in quanto la presenza di tale segnaletica gli conferisce un diritto di precedenza che è funzionalmente connesso al dovere di particolare cautela imposto ai conducenti di veicoli.

Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza, 17 novembre 2014 n. 47290