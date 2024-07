ADC - Associaione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Sezione di Velletri e l’Ordine degli Avvocati di Velletri presentano il webinar dal titolo

“IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO NELLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE”.

L’evento, libero e gratuito, si terrà il 10 settembre a partire dalle 17,00 in videoconferenza.

Durante il webinar si discuterà dell’attività dei Consulenti Tecnici d’Ufficio sia nella conciliazione giudiziale che in quella stragiudiziale. Si farà il punto sulla Consulenza Tecnica in mediazione e sulla sua utilizzabilità in giudizio, oltre che delle caratteristiche e degli obiettivi delle tecniche di negoziazione e mediazione. Si approfondirà il tema dell’ATP, l’accertamento tecnico preventivo come strumento di composizione della lite. Si farà infine un focus sull’esame contabile ex art. 198 c.p.c. e sulla conciliazione.

Durante il webinar sarà presentato il corso di alta formazione ai fini dell’iscrizione nell’Albo e nell’Elenco Nazionale CTU (DM 109/2023): “ Il consulente tecnico d’ufficio: conciliazione, processo e attività del CTU ”.

Il webinar in corso di accreditamento per la formazione professionale continua degli Avvocati presso il COA Velletri e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili presso il CNDCEC.

Per partecipare alla diretta, è necessario iscriversi compilando il form di registrazione . Il link per il collegamento al webinar verrà inviato esclusivamente a seguito dell’iscrizione.

Per informazioni scrivere a: formazionectu@gmail.com

Media Partner Il Sole 24 ORE

