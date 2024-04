Il contribuente fallito può impugnare l’atto impositivo

«In caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati dopo la dichiarazione di fallimento, sull’assunto che il contribuente dichiarato fallito abbia continuato a svolgere attività in proprio, sussiste la legittimazione di quest’ultimo in ordine all’impugnazione dell’atto impositivo». Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con la sentenza n. 11351/24.

Incapacità non totale del fallito

I Supremi giudici hanno chiarito, infatti, che l’effetto dello spossessamento del fallito non è totale in quanto non ...