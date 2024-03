PROCESSO PENALE - Il correttivo alla Riforma Cartabia apre la “partita” delle garanzie

L’arrivo in “Gazzetta” del decreto legislativo n. 31/2024 - il cosiddetto “Correttivo” alla riforma Cartabia penale - segna un passo avanti nel “cantiere” delle riforme della giustizia. Per il professor Giorgio Spangher, infatti, serve comunque un cambio di passo con la necessaria approvazione degli altri provvedimenti incardinati in Parlamento (Ddl Nordio, sequestro degli smartphone, intercettazioni, prescrizione e così via).