Il cram down negli accordi di ristrutturazione dei debiti di Rossana Mininno

Link utili Irpef - Iva - Irap - Transazione fiscale ex art. 182 - ter, comma 5, l.fall. - Effetti - Consolidamento del debito tributario - Cessazione della materia del contendere nel giudizio concernente il relativo accertamento Sezione Tributaria

Il cram down negli accordi di ristrutturazione dei debiti Rossana Mininno Questioni Risolte









la QUESTIONE

Cosa si indica con l’espressione anglosassone cram down? Nell’ambito di quali procedure è consentita l’omologazione c.d. forzosa? Al ricorrere di quali condizioni il Tribunale può procedere con l’omologazione forzosa nell’ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti?



In data 15 luglio 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” (in seguito “...