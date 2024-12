Il cumulo giuridico è applicabile solo quando le violazioni al codice della strada prevedano la sanzione pecuniaria

Circolazione stradale - Sanzioni amministrative - Violazioni multiple del codice della strada - Art. 198 cds – Cumulo giuridico - Ipotesi di applicazione - Esclusione

In tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale, qualora vengano commesse più violazioni delle disposizioni del codice della strada, che prevedano una sanzione accessoria relativa alla patente di guida, non opera il principio del c.d. cumulo giuridico di cui all’art. 198, comma 1 cds, secondo il quale in...