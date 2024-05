Il fallimento della supersocietà di fatto è estendibile ai soci persone fisiche illimitatamente responsabili o società di capitali

Con la sentenza n. 36378 del 29 dicembre 2023 , la Corte di Cassazione si è pronunciata circa il fallimento della supersocietà di fatto. In particolare, la Suprema Corte equipara la società di fatto/occulta a una società in nome collettivo non iscritta nel registro delle imprese, per l’effetto il termine di un anno dalla cessazione dell’attività ai fini della dichiarazione di fallimento decorre sia per gli imprenditori individuali sia per quelli collettivi dalla cancellazione del registro delle ...

Continua a leggere NT+ Diritto Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Tutta l’informazione giuridico legale

Novità, commenti, giurisprudenza e gli strumenti utili per la professione

Le ultime decisioni della Cassazione sui temi di tuo interesse

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi